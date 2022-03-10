Play Market и AppStore перестали принимать российские карты

Play Market от компании Google и AppStore ограничили покупку приложений в своих магазинах в России. Об этом сообщает ТАСС.

В Play Market пользователи теперь смогут воспользоваться лишь бесплатными приложениями. По словам представителей компании, в ближайшие дни в связи с нарушениями работы платежных систем будет приостановлена платежная система Google Play для пользователей в России. Оплатить подписки также нельзя. Для уже существующих следующий платеж не будет обработан. После окончания периода подписки пользователи лишатся доступа к ней.

С 10 марта в AppStore перестанет проходить оплата по российским картам. Однако можно пополнить счет на Apple ID или по номеру телефона.

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6 марта стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Купить ее больше нельзя из-за новых внешних ограничений. У пользователей, у которых пока она активна, следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной.

Дарья Акимова