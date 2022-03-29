В России разрабатывают аналог Google Play — запуск запланирован на 9 мая

Фото: Максим Платонов (архив)

9 мая в России запустят аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore. Разработчиком выступает АНО «Цифровые платформы».

Как рассказал директор по проектам организации Владимир Зыков, с «Цифровыми платформами» по созданию магазина приложений сотрудничают свыше 700 компаний. Он уточнил, что команда работает над различными способами оплаты за приложения. Они будут совместимы с картами с платежной системой «Мир».

Фото: Максим Платонов (архив)

— К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись, — приводит слова Зыкова «РИА Новости».

Недавно Play Market от компании Google ограничил покупку приложений в своих магазинах в России. Для уже существующих следующий платеж не будет обработан. После окончания периода подписки пользователи лишатся доступа к ней. Покупка приложений также ограничена в AppStore.

Диана Жиленкова