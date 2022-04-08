СИБУР и Sinopec планируют пересмотреть стратегию проекта Амурского ГХК

СИБУР и китайская нефтегазовая компания Sinopec пересмотрят реализацию совместного проекта по строительству Амурского газохимического комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СИБУРа.

«СИБУР и Sinopec видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурского ГХК, соответствующие решения планируется принять в ближайшее время», — цитирует ТАСС комментарий российской компании.

Общий уровень готовности проекта на конец марта составил 37,8%, а по отдельным технологическим установкам — 43%.

Предприятие на 40% принадлежит Sinopec и на 60% — российскому СИБУРу. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров (полиэтилен и пропилен) в год. Бюджет проекта — около 10 млрд долларов. Основным сырьем для комплекса станут этан и сжиженный углеводородный газ, которые будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», строящийся в Свободненском районе Приамурья.

В марте сообщалось о том, что реализация проекта по строительству АГХК продолжается. Ожидается, что предприятие запустят в 2024 году.

