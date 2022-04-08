Из Казани запустят авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды

Фото: Максим Платонов

С 23 апреля из Казани запустятся авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В Минеральные Воды из Казани и обратно самолеты будут летать по четвергам и субботам. Рейсы из татарстанской столицы в Сочи и обратно будут производиться по четвергам и воскресеньям.

Фото: Максим Платонов

Накануне стало известно, что из Казани запустили авиарейсы до Санкт-Петербурга. Вылеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В будущем их количество планируют увеличить.



Дарья Акимова