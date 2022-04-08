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Из Казани запустят авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды

11:29, 08.04.2022
Из Казани запустят авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды
Фото: Максим Платонов

С 23 апреля из Казани запустятся авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В Минеральные Воды из Казани и обратно самолеты будут летать по четвергам и субботам. Рейсы из татарстанской столицы в Сочи и обратно будут производиться по четвергам и воскресеньям.

Фото: Максим Платонов

Накануне стало известно, что из Казани запустили авиарейсы до Санкт-Петербурга. Вылеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В будущем их количество планируют увеличить.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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