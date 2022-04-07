Из Казани запустили авиарейсы до Санкт-Петербурга

Фото: Максим Платонов

Из столицы Татарстана запустили авиарейсы до Санкт-Петербурга, вылеты будут производиться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В будущем их количество планируют увеличить.

В апреле вылет из Казани будет выполняться в 21.40. В Санкт-Петербург самолет прибудет в 23.55. В полетной программе задействованы авиалайнеры вместимостью до 189 пассажиров, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.



Фото: Максим Платонов

В марте из Казани запустили регулярный международный рейс в Анталью. Также в прошлом месяце начали выполняться полеты в Ханты-Мансийск. Они выполняются дважды в неделю — по средам и субботам.

Диана Жиленкова