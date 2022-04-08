На реконструкцию здания Казанского музыкального колледжа выделили еще более 100 миллионов рублей

Еще 101,6 миллиона рублей направят на реконструкцию и реставрацию здания Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева. Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Деньги на ремонт выделили из бюджета республики.

Реконструируемое здание расположено по улице Жуковского, 4 (лит. Б). О старте его ремонта «Реальное время» писало два года назад — тогда на работы выделили 108,86 миллиона рублей.

Известно, что здание под литерой Б — бывшее здание земской управы, объект культурного наследия регионального значения. Проектная документация тендера предусматривает масштабный ремонт: усиление фундамента, установку гидроизоляции, замену всех окон и дверей, установку новых декоративных элементов. Также там собирались надстроить еще один этаж — изначально здание было трехэтажным.