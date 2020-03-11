Старейший музыкальный колледж России отреставрируют и увеличат на этаж за 108 миллионов

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Колледж погоняют по зданиям

Сегодня ГИСУ Татарстана объявило тендер на реконструкцию и реставрацию здания Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева по адресу Жуковского, 4. Стоимость тендера — 108,86 млн рублей, заявки принимаются до 19 марта.

Как пояснила «Реальному времени» замдиректора колледжа Фарида Нуруллина, реконструкция начнется уже 1 апреля. При этом учебный процесс, похоже, прерываться не будет — имущество колледжа уже перевозят в соседнее здание по тому же адресу. Дело в том, что в комплексе колледжа два здания, соединенных переходом, работы затронут только одно из них — под литерой Б. На другие вопросы о реконструкции и колледже в руководстве заведения отвечать отказались.

Известно, что здание под литерой Б — бывшее здание земской управы, объект культурного наследия регионального значения.

Реконструкция начнется уже 1 апреля. При этом учебный процесс, похоже, прерываться не будет. Фото kazan.postupi.online

Проектная документация тендера предусматривает масштабный ремонт: усиление фундамента, установку гидроизоляции, замену всех окон и дверей, установку новых декоративных элементов. Интереснее всего то, что историческому зданию, похоже, надстроят еще один этаж. Сейчас в нем три этажа, если считать вместе с цоколем.

На запрос в ГИСУ Татарстана редакция «Реального времени» пока не получила ответа. Мы опубликуем его сразу же, как он окажется в нашем распоряжении.

Старейший музыкальный колледж России

Колледж не только занимает историческое здание, но и сам ведет свою историю с 1904 года — училище, которое было его предшественником, образовалось в 1904 году на базе частных музыкальных школ. Так что казанский колледж можно считать старейшим из подобных заведений в стране. Соперничать с ним может Санкт-Петербургское музыкальное училище, которое отсчитывает свою историю с 1882 года, но там за точку отсчета взяли создание музыкально-драматических «Курсов Рапгоф», а не организацию учебного заведения.

Как говорится на сайте учебного заведения, у его истоков стоял известный композитор и пропагандист академической музыки Рудольф Гуммерт, он же был первым директором училища. В разные годы училищем руководили заслуженный артист ТАССР Александр Литвинов, народный артист ТАССР Ильяс Аухадеев (и потом училище получило его имя) и другие известные татарские музыканты. С 2009 года и по сей день колледжем руководит Айрат Заппаров. Несколько лет здесь учился «татарский соловей» Ильгам Шакиров.

Сейчас колледж принимает студентов по шести направлениям. Фото music-college.ru

Сейчас колледж принимает студентов по шести направлениям, в нем только 77 бюджетных учебных мест и 17 коммерческих.

Напомним, что это уже не первое казанское учебное заведение в сфере искусства, здание которого в этом году ждет реконструкция. Так, совсем недавно стало известно о новом этапе реконструкции здания, в котором «живет» Казанское художественное училище им. Фешина на улице Карла Маркса. В феврале 2018 года над училищем нависла угроза закрытия из-за плохого состояния здания — тогда участие в его судьбе принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Александр Артемьев