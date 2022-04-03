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За первые два месяца 2022 года российское гражданство получили более 84 тысяч иностранцев

07:18, 03.04.2022
За первые два месяца 2022 года российское гражданство получили более 84 тысяч иностранцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За первые два месяца текущего года 84 817 иностранцев получили российское гражданство. Это на 15 тысяч человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (99 873).

Согласно данным МВД России, в прошлом году российское гражданство получили на 79 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Чаще других гражданами России становились уроженцы Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Фото: pixabay.com

За январь и февраль этого года 9 293 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за границей, и членов их семей. За тот же период прошлого года этот показатель составил 8 616 участников (на 677 человек меньше), передает ТАСС.

В ноябре 2021 года уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина в посольстве России в Буэнос-Айресе. Также гражданство России получил ее сын.

Диана Жиленкова
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