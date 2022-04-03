За первые два месяца 2022 года российское гражданство получили более 84 тысяч иностранцев

За первые два месяца текущего года 84 817 иностранцев получили российское гражданство. Это на 15 тысяч человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (99 873).

Согласно данным МВД России, в прошлом году российское гражданство получили на 79 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Чаще других гражданами России становились уроженцы Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

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За январь и февраль этого года 9 293 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за границей, и членов их семей. За тот же период прошлого года этот показатель составил 8 616 участников (на 677 человек меньше), передает ТАСС.

В ноябре 2021 года уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина в посольстве России в Буэнос-Айресе. Также гражданство России получил ее сын.

Диана Жиленкова