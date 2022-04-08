Более 20 тысяч татарстанцев напишут в этом году «Тотальный диктант»

В этом году «Тотальный диктант» напишут порядка 21—22 тысяч татарстанцев. Акция пройдет 9 апреля.

Проверить грамотность казанцы смогут более чем на 200 площадках. Всего в Татарстане подготовили свыше 1 тысячи мест.

Одна из главных площадок в городе — Культурный центр имени А.С. Пушкина, где находится штаб «Тотального диктанта» в Татарстане. Также написать диктант можно будет в Национальной библиотеке РТ, Доме дружбы народов Татарстана, мультимедийном парке «Россия — моя история», вузах города. В качестве дикторов на площадки пригласили актеров, певцов, блогеров, общественных деятелей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году участники напишут диктант по произведению писательницы, поэтессы, переводчика, сценариста Марины Степновой. Текст будет посвящен Воронежу XIX века. Итоги акции планируется провести 12 апреля, сообщается на сайте мэрии Казани.

В июне прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть вопрос об инициации проекта «Тотальный диктант» на национальных языках народов, проживающих в Татарстане. Это чувашский, мордовский, удмуртский, марийский.

В прошлом году «тотальный диктант» написали без малого 20 тысяч жителей республики от 8 до 90 лет. Это было рекордное значение за все 18 лет проведения мероприятия.



Татьяна Леухина