Новый речной маршрут запустят между Казанью и Чебоксарами

Новый речной маршрут запустят между Казанью и Чебоксарами. Пассажирские перевозки будут осуществляется на теплоходах «Валдай 45Р» с подводными крыльями.

Теплоход «Валдай 45Р» разгоняется до скорости 75 км/ч и имеет запас хода 550 километров. Вместимость судна составляет 45 пассажиров и два члена экипажа. Рейс будет выполняться ежедневно в Чебоксары и обратно. Билеты, приблизительно, будут стоить 800 рублей в один конец.

Фото: realnoevremya.ru

По данным «Татар-Информ», в 2021 году АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» собирается построить еще пять подобных судов по нацпроекту «Производительность труда». Предприятие получило региональную субсидию на обновление оборудования на 3 млн рублей.

Продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речпорта стартовала в конце апреля. Сообщалось, что в 2021 году в речпорт может наконец прийти онлайн-оплата. Вопросом введения онлайн-продажи билетов занимается Минтранс Татарстана.



Ольга Плешкова