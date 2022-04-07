В Татарстане создадут рабочую группу после просьб перевозчиков ввести мораторий на весогабаритный контроль
В Татарстане сформируют рабочую группу с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Управления ГИБДД МВД по РТ, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений для изучения работы автоматизированных пунктов весового контроля. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.
В ходе сегодняшнего заседания Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» представители директора ООО «Транко Групп» Булата Шавалеева сообщили, что во время перевозки нефтепродуктов компанию регулярно привлекают к административной ответственности за превышение допустимой массы транспортного средства. Эти нарушения фиксируют весогабаритные пункты контроля, работающие в Татарстане в автоматическом режиме. Штраф за такое административное правонарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
В компании считают, что эти пункты контроля работают некорректно. По мнению представителей «Транко Групп», автоцистерны заливаются топливом на нефтебазах точно в соответствии с накладными документами и пломбируются. С учетом заранее известного веса автотранспорта полная масса не может превышать установленных норм. Во время поездки одни пункты контроля не фиксируют перегруз, а другие — фиксируют.
В большинстве случаев опротестовать штраф не удается, так как судебные инстанции доверяют показаниям весогабаритных пунктов контроля, которые регулярно проходят тестирование.
Специалисты считают, что на результат взвешивания могли повлиять торможение или боковой ветер, в результате чего топливо переливается из одного конца цистерны в другой, что приводит к превышению допустимого давления на ось.
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев обратил внимание на необходимость перехода в контрольно-надзорной деятельности на профилактические мероприятия, в случае первого нарушения ограничиваться предупреждением.
Напомним, грузоперевозчики Татарстана запросили поддержки у уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева. Председатель правления объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов попросил у властей республики отменить налог для грузового транспорта за 2021 и 2022 год, а также наложить мораторий на автоматический весогабаритный контроль.
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