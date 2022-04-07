В Татарстане создадут рабочую группу после просьб перевозчиков ввести мораторий на весогабаритный контроль

В Татарстане сформируют рабочую группу с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Управления ГИБДД МВД по РТ, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений для изучения работы автоматизированных пунктов весового контроля. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

В ходе сегодняшнего заседания Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» представители директора ООО «Транко Групп» Булата Шавалеева сообщили, что во время перевозки нефтепродуктов компанию регулярно привлекают к административной ответственности за превышение допустимой массы транспортного средства. Эти нарушения фиксируют весогабаритные пункты контроля, работающие в Татарстане в автоматическом режиме. Штраф за такое административное правонарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.



В компании считают, что эти пункты контроля работают некорректно. По мнению представителей «Транко Групп», автоцистерны заливаются топливом на нефтебазах точно в соответствии с накладными документами и пломбируются. С учетом заранее известного веса автотранспорта полная масса не может превышать установленных норм. Во время поездки одни пункты контроля не фиксируют перегруз, а другие — фиксируют.

В большинстве случаев опротестовать штраф не удается, так как судебные инстанции доверяют показаниям весогабаритных пунктов контроля, которые регулярно проходят тестирование.

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Специалисты считают, что на результат взвешивания могли повлиять торможение или боковой ветер, в результате чего топливо переливается из одного конца цистерны в другой, что приводит к превышению допустимого давления на ось.

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев обратил внимание на необходимость перехода в контрольно-надзорной деятельности на профилактические мероприятия, в случае первого нарушения ограничиваться предупреждением.

Напомним, грузоперевозчики Татарстана запросили поддержки у уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева. Председатель правления объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов попросил у властей республики отменить налог для грузового транспорта за 2021 и 2022 год, а также наложить мораторий на автоматический весогабаритный контроль.

Татьяна Леухина