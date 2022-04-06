Грузоперевозчики попросили власти Татарстана ввести мораторий на весогабаритный контроль

Грузоперевозчики Татарстана запросили поддержки у уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева. Председатель правления объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов рассказал, что из-за роста курса доллара стоимость запчастей и техники сильно увеличилась. По его мнению, из-за сложившейся ситуации, многие республиканские перевозчики могут столкнуться с банкротством.

Абрамов подчеркнул, что объединение просит у властей республики отменить налог для грузового транспорта за 2021 и 2022 год, а также наложить мораторий на автоматический весогабаритный контроль.

— Также мы хотели бы компенсировать минимальный размер оплаты труда, чтобы не увольнять сотрудников и сохранять их рабочие места. С предложениями мы хотим обратиться сначала к уполномоченному по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву, а потом и к президенту Татарстана. На федеральном уровне у нас тоже есть предложения, но пока ограничимся республиканскими, — сказал он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов «Платон». Там заявили, что в условиях санкций Запада надо принять все возможные меры для поддержки в том числе транспортных компаний. По словам депутатов, снижение издержек перевозчиков облегчит сохранение и возобновление логистических цепочек, что позволит российской экономике быстрее оправиться от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей.

21 марта сообщалось, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) в связи с тяжелой ситуацией на рынке обратилась к правительству за поддержкой. Председатель совета директоров татарстанской УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев рассказал, что предложения, в частности, представлены в Минпромторг и РСПП. Речь идет как о новых мерах поддержки, так и схожих с теми, что были в пандемию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин