На ремонт дорожно-уличной системы в Челнах направят 112,3 млн рублей
В Набережных Челнах на ремонт дорожно-уличной системы направят 112,3 млн рублей. Соответвующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает челнинский исполком, источником финансирования — бюджет города. Подрядчику понадобится отремонтировать ямы на городских автомобильных дорогах, ливневую канализацию и сети наружного освещения.
Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года включительно. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года
В конце марта стало известно, что в Менделеевске на ремонт дорог в микрорайоне «Семь Я» потратят 90 миллионов рублей. Благоустроить намерены дороги по улицам Ленина, Гордеева, Антона (участок от ул. Ленина до ул. Смирнова), Клубной, Урожайной и Булгарской.
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