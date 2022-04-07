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На ремонт дорожно-уличной системы в Челнах направят 112,3 млн рублей

17:11, 07.04.2022
На ремонт дорожно-уличной системы в Челнах направят 112,3 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

В Набережных Челнах на ремонт дорожно-уличной системы направят 112,3 млн рублей. Соответвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает челнинский исполком, источником финансирования — бюджет города. Подрядчику понадобится отремонтировать ямы на городских автомобильных дорогах, ливневую канализацию и сети наружного освещения.

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года включительно. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года

Фото: Максим Платонов

В конце марта стало известно, что в Менделеевске на ремонт дорог в микрорайоне «Семь Я» потратят 90 миллионов рублей. Благоустроить намерены дороги по улицам Ленина, Гордеева, Антона (участок от ул. Ленина до ул. Смирнова), Клубной, Урожайной и Булгарской.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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