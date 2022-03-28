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В Менделеевске на ремонт дорог в жилом микрорайоне потратят 90 миллионов рублей

00:25, 28.03.2022
В Менделеевске на ремонт дорог в жилом микрорайоне потратят 90 миллионов рублей
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Менделеевске на ремонт дорог в микрорайоне «Семь Я» потратят 90 миллионов рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Дороги необходимо отремонтировать на улицах: Пастернака, Георгиевского, Василия Пискунова, Петра Сафронова. Всего — 8,396 км дорог. Работы необходимо выполнить до 18 октября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 91 км автодорог. На это из бюджета республики потратят 4,3 миллиарда рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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