Международные резервы России увеличились до $606,5 млрд за неделю

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы России составили $606,5 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости».

За неделю они выросли на $2,1 млрд, или 0,35%. По состоянию на 25 марта размер резервов был равен $604,4 млрд.

Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Фото: Олег Тихонов

За период с 18 февраля по 25 марта международные резервы России сократились на $38,8 миллиарда и составили $604,4 миллиарда долларов. В феврале объем резервов достигал исторического максимума в $643,2 миллиарда. Основными факторами сокращения резервов являлись валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.

Дарья Акимова