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Мишустин заявил, что строительная отрасль России практически не зависит от импорта

12:27, 07.04.2022
Мишустин заявил, что строительная отрасль России практически не зависит от импорта
Фото: duma.gov.ru (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед депутатами Государственной думы, напомнил, что строительная отрасль страны практически не зависит от импорта.

За первый квартал 2022 года новое жилье получили почти 70 тысяч человек. По поручению президента страны Владимира Путина готовится новая программа расселения граждан из аварийного жилья. На нее направят 45 миллиардов рублей.

Фото: Максим Платонов

Мишустин в начале выступления рассказал, что результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Во втором квартале 2021-го страна вышла на допандемийный уровень ВВП, по итогам прошлого года он увеличился на 4,7%.

Татьяна Демина
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