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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 259 человек

11:21, 07.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 259 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 259 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 139 094 случая заражения COVID-19.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 70 заболевших татарстанцев. Всего выздоровело 131 915 человек, в том числе 364 — за минувшие сутки.

COVID-19 за сутки унес жизни еще четверых заболевших. Всего в республике от коронавируса скончались 1 900 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 7 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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