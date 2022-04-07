В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 259 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 259 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 139 094 случая заражения COVID-19.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 70 заболевших татарстанцев. Всего выздоровело 131 915 человек, в том числе 364 — за минувшие сутки.



COVID-19 за сутки унес жизни еще четверых заболевших. Всего в республике от коронавируса скончались 1 900 человек.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова