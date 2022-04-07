NYT: среди стран НАТО есть разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

Среди стран НАТО имеются разногласия касательно дальнейших шагов в отношении России из-за сложившейся вокруг Украины ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.



Согласно сведениям, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Россией, тогда как Франция, Германия и Турция считают, что с Россией независимо от ситуации необходимо сохранять контакты.

Фото: realnoevremya.ru

6—7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. На ней в том числе обсуждаются действия альянса в связи с ситуацией на Украине.

Маргарита Головатенко