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NYT: среди стран НАТО есть разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

07:43, 07.04.2022
NYT: среди стран НАТО есть разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией
Фото: wikipedia.org

Среди стран НАТО имеются разногласия касательно дальнейших шагов в отношении России из-за сложившейся вокруг Украины ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Согласно сведениям, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Россией, тогда как Франция, Германия и Турция считают, что с Россией независимо от ситуации необходимо сохранять контакты.

Фото: realnoevremya.ru

6—7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. На ней в том числе обсуждаются действия альянса в связи с ситуацией на Украине.

Маргарита Головатенко
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