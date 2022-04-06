Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ

Сегодня утром российские ракеты воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз горючего которые снабжали украинские войска в районах Харькова, Николаева и на Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.



Базы горючего уничтожены в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска, сообщает «РИА Новости».

Ночью российские авиация и ракетные войска поразили 24 военных объекта Украины, среди которых зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Российским ПВО сбиты четыре украинских беспилотника в воздухе в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.

Фото: vk.com/mil

Вчера в Суджанском районе Курской области обстреляли позиции российских пограничников. Ответным огнем российских пограничников из Курской области огневые точки были подавлены.

Маргарита Головатенко