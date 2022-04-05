В Казани закрыли для движения участок улицы Муштари до следующего года

В Казани продлили ограничение движения для автотранспорта и пешеходов на участках по ул. Муштари. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Из-за строительных работ закрыли движение на участке возле дома №20. Ограничения продлятся до 3 марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

До 12 марта 2023 года, в связи с реставрацией дома Иванова, закрыт участок дороги возле дома №22.

В понедельник в мэрии города сообщили, что в Вахитовском районе продлили ограничение на участке по улице Ново-Песочной. Проезд возле здания Арбитражного суда закроют до начала мая.



Татьяна Леухина