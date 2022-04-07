В Татарстане запустили финансирование осеменения коров

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана по запросу фермеров запустил финансирование услуг по искусственному осеменению коров. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани, посвященной новому республиканскому пакету мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, генеральный директор Фонда Айдар Салихов.

Среди мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых Салихов назвал финансирование услуг по искусственному осеменению коров.

— Это был запрос от фермеров. И такую услугу мы запустили с февраля. Фермеры уже могут заявляться, — отметил он. — Сумма финансирования на одного фермера — до 15 тысяч рублей, это порядка 10 коров.

Как пояснил Салихов, через Фонд будут оплачиваться услуги специализированных организаций, занимающихся осеменением коров. — Мы будем компенсировать предпринимателю не деньги, а именно оплачивать услугу. Определим подрядчика и будем проводить процедуры до 10 коров на одного фермера, — сообщил он.

По словам Салихова, помимо прочего, в 2022 году предприниматели Татарстана могут бесплатно получить услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы, оплате участия в деловых выставках, услуги для сельхозпроизводителей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявки принимаются в региональном центре «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан только до определенных дат. В частности, заявку на услугу по осеменению коров можно подать до 1 сентября. Для получения бесплатной услуги по осеменению коров фермерам необходимо обращаться на Цифровую платформу МСП.РФ.

Кристина Иванова