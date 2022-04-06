В Татарстане рассказали о семи микрофинансовых программах для бизнеса

С сегодняшнего дня в Татарстане начинают принимать заявки для участия в семи микрофинансовых программах, запущенных подведомственным Минэкономики Татарстана Фондом поддержки предпринимательства. Об этом сообщил генеральный директор Фонда Айдар Салихов.

Особенностью этих семи микрофинансовых программ является тот факт, что размеры процентных ставок приравнены к величине ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей до ее последнего повышения.

Салихов раскрыл подробности каждого из микрофинансовых продуктов:

Продукт «Самозанятые 2022» по ставке 5,5% годовых, сумма — от 50 до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 24 месяцев — для самозанятых, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. Целевое использование — любые обоснованные заемщиком затраты; Продукт «Импортозамещение» по ставке 9,5% годовых, от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев — для субъектов МСП из сфер сельского хозяйства и обрабатывающего производства для поиска замены товаров, сырья и материалов, производимых в недружественных странах. То есть для бизнеса, которому пришлось сменить поставщиков товаров из-за санкций; Продукт «Промпарки» по ставке 9,5% годовых, от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев — для резидентов индустриальных (промышленных) парков с низкой заполняемостью; Продукт «Рефинансирование» по ставке 9,5% годовых, от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев — для субъектов МСП, имеющих кредит на инвестиционные цели с «плавающей» процентной ставкой (то есть с 28 февраля 2022 года по кредиту была увеличена процентная ставка). При этом инвестиционный проект уже должен быть реализован и субъект МСП должен получать выручку от его реализации. Целевое использование — погашение кредита по договору; Продукт «Социальное предпринимательство» по ставке 9,5% годовых, от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев — для субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей; Продукт «Развитие экспорта» по ставке до 9,5% годовых, от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев — для субъектов МСП, осуществляющих экспортные поставки продукции. На этот микрофинансовый продукт могут претендовать экспортеры, заключившие в 2021 году контракты, а в 2022 году при содействии Центра поддержки экспорта был заключен новый экспортный контракт. При сумме контрактов от 1 млн долларов процентная ставка составит 0,1% годовых, при сумме контрактов от 500 тысяч до 999 тысяч долларов — 3% годовых, от 100 тысяч до 499 тысяч долларов — 5,5% годовых, от 10 тысяч долларов — ставка составит 9,5%; Продукт «Содействие» по ставке 13,5% годовых (при отсутствии залогового обеспечения и поручительств), от 300 тысяч до 1 млн рублей в период режима чрезвычайной ситуации, при отсутствии такого режима — до 5 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев — для всех субъектов МСП республики. Целевое использование — любые обоснованные заемщиком затраты.

Всего в 2022 году в Татарстане на господдержку предпринимательства направят 4,5 миллиарда рублей.

Кристина Иванова