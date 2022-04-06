Галерея «Хазинэ» в Казани продлила на месяц акцию бесплатного посещения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском кремле национальная художественная галерея «Хазине» ГМИИ РТ продлила акцию бесплатного посещения до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Решение приняли после многочисленных просьб посетителей продлить мартовскую акцию. В прошлом месяце галерею «Хазинэ» посетили более 10 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в галерее экспонируются произведения Баки Урманче и Хариса Якупова, работают выставки «Рашит Газеев. В память о художнике», «Музыка цвета» к 100-летию со дня рождения Андрея Прокопьева, «Диалог с традицией» к 85-летию Абрека Абзгильдина, экспозиции гобеленов кандидата на премию им. Тукая Анатолия Егорова и декоративно-прикладного искусства мастера Софии Кузьминых.

Галерея работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг — с 11:00 до 20:00, понедельник — выходной.

24 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка гобеленов художника Анатолия Егорова «Над Казанью Луна, как державинских стих...». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина