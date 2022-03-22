«Над Казанью Луна, как державинских стих...»: тканые творения Анатолия Егорова

21:19, 22.03.2022 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка гобеленов художника Анатолия Егорова "Над Казанью Луна, как державинских стих...".


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