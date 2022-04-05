Депутат Госдумы предложил признать нежелательными 14 зарубежных НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, эти организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене. Они занимались финансирование антироссийской деятельности, передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предлагают признать нежелательными в России семь НПО из Польши, пять из Англии и две из Германии: польские фонды им. Стефана Батории и им. Казимира Пулаского, английские НПО Chatham House и Oak Foundation, немецкие фонды им. Генриха Белля и Dekabristen e.V., а также ряд других.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно ему, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.



Татьяна Леухина