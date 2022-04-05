В России выделят более 500 млн рублей на поддержку печатных СМИ

В этом году Минцифры России направит 500,5 млн рублей на поддержку печатных СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, господдержку в размере 95 млн рублей получат 95 федеральных газет и журналов. А субсидии объемом 405,5 млн рублей выделят 784 региональным печатным изданиям.

Фото: Ринат Назметдинов

Как отметили в Минцифры, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительские журналы, а также федеральные и региональные газеты.

Недавно в Минпромторге России заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решился. Цены на продукцию в стране стали возвращаться к уровню февраля.

Диана Жиленкова