Путин заявил, что потребности российских аграриев должны быть в приоритете

Потребности российских аграриев в удобрениях должны быть на первом месте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК.

Он назвал системной задачей надежное снабжение сельхозпроизводителей удобрениями. Президент отметил, что за ситуацией необходимо внимательно следить Минпромторгу и всему правительству.

— Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но все-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Вот пока не будем переходить к лицензированию экспорта, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Илья Репин (архив)

Путин отметил, что сейчас российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям.



В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно 2 млрд рублей на увеличение программы субсидирования железнодорожных перевозок аграрной продукции. Также сообщалось, что российское правительство займется созданием единой цифровой платформы для аграриев, позволяющей прогнозировать развитие подотраслей.



Татьяна Леухина