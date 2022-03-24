Кабмин России дополнительно выделит 2 млрд рублей на льготные перевозки сельхозпродукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно 2 млрд рублей на увеличение программы субсидирования железнодорожных перевозок аграрной продукции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Мишустина, выделенные средства позволят аграриям существенно снизить транспортные расходы и не прибегать к повышению цен. За счет этой меры можно будет обеспечить поставки зерновых и масличных культур, овощей, рыбной продукции и минеральных удобрений в российские регионы.

Мишустин отметил, что благодаря этому объем перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам увеличится как минимум на 1 млн тонн. Он также напомнил, что ранее на эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено более 2,3 млрд рублей.

Фото: Илья Репин (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко анонсировала создание единой цифровой платформы для аграриев, позволяющей прогнозировать развитие подотраслей. Она считает, что это существенно облегчит для аграриев получение госуслуг.



Дарья Акимова