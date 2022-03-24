Кабмин России дополнительно выделит 2 млрд рублей на льготные перевозки сельхозпродукции
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно 2 млрд рублей на увеличение программы субсидирования железнодорожных перевозок аграрной продукции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По словам Мишустина, выделенные средства позволят аграриям существенно снизить транспортные расходы и не прибегать к повышению цен. За счет этой меры можно будет обеспечить поставки зерновых и масличных культур, овощей, рыбной продукции и минеральных удобрений в российские регионы.
Мишустин отметил, что благодаря этому объем перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам увеличится как минимум на 1 млн тонн. Он также напомнил, что ранее на эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено более 2,3 млрд рублей.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко анонсировала создание единой цифровой платформы для аграриев, позволяющей прогнозировать развитие подотраслей. Она считает, что это существенно облегчит для аграриев получение госуслуг.
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