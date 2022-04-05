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Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования

15:59, 05.04.2022
Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования
Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что под запретом может оказаться оборудование, необходимое для добычи сжиженного природного газа.

Фото: pixabay.com

Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Его планировалось согласовать уже сегодня.

Дарья Акимова
Общество

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