Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что под запретом может оказаться оборудование, необходимое для добычи сжиженного природного газа.
Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Его планировалось согласовать уже сегодня.
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