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Ак Барс Банк снизил ставку по кредитам до 11,9%

15:05, 05.04.2022

Ак Барс Банк предлагает потребительские кредиты со страхованием по ставке от 11,9% годовых. Клиенты могут получить от 100 тысяч до 2 млн рублей на срок от 13 до 84 месяцев.

Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам. Приятным бонусом станет кешбэк до 3% на ежемесячные платежи по кредитам при наличии Коробки.

Оформить заявку можно на сайте (16+) или в офисе банка. Предварительное решение принимается в течение 5 минут.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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