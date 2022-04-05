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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 260 человек

11:04, 05.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 260 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 260 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 138 575 случаев заражения COVID-19.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 760 татарстанцев. Всего с начала пандемии выздоровели 130 957 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане зарегистрировано пять смертей от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 890 жителей республики.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 5 апреля — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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