Зампостпреда при ООН исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине

Применение Россией ядерного оружия на Украине исключено, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.



По его словам, это возможно лишь в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения или же в случае агрессии страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Он подчеркнул, что эти критерии не могут быть применены к нынешнему сценарию развития событий на Украине. Полянский отметил, что Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

По его словам, вбросы о возможном применении Россией ОМУ «нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», сообщает «РИА Новости».

В марте заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев перечислял основания для применения Россией ядерного оружия. Он отмечал — «никто никому ничем не угрожает», однако другие государства должны понимать угрозы, с которыми столкнутся, если попытаются повлиять на курс России.

Маргарита Головатенко