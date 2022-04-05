Новости общества

08:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зампостпреда при ООН исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине

08:30, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Зампостпреда при ООН исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине
Фото: realnoevremya.ru

Применение Россией ядерного оружия на Украине исключено, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, это возможно лишь в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и других видов оружия массового уничтожения или же в случае агрессии страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Он подчеркнул, что эти критерии не могут быть применены к нынешнему сценарию развития событий на Украине. Полянский отметил, что Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

По его словам, вбросы о возможном применении Россией ОМУ «нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», сообщает «РИА Новости».

В марте заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев перечислял основания для применения Россией ядерного оружия. Он отмечал — «никто никому ничем не угрожает», однако другие государства должны понимать угрозы, с которыми столкнутся, если попытаются повлиять на курс России.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также