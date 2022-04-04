Кадыров опубликовал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.



Кадыров в субботу сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. На кадрах бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова замечают на крыше одного из строений снайпера, показан осмотр территории тактическим квадрокоптером с выявлением огневых позиций противника.

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — приводит слова Кадырова RT.

2 марта официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что боевики «Азова» заминировали завод «Азовсталь» в Мариуполе и намереваются взорвать его.

Он информировал, что Вооруженные силы РФ принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. По его словам, националистические батальоны размещали бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах и готовили провокации. Тогда упоминалось, что националисты минируют и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

Маргарита Головатенко