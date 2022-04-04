«Крылья Советов» не смогут закончить сезон на «Самара Арене» из-за «Студвесны»

Самарские «Крылья Советов» вернутся на стадион «Металлург» в матче с «Локомотивом» в рамках 30-го тура РПЛ. Заключительная игра сезона должна пройти 21 мая.



Причиной переноса называется открытие Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который должен пройти на «Солидарность Арене» 18 мая. Сама «Студвесна» продлится с 18 по 24 мая. Таким образом, команда не сможет принять «железнодорожников» на новой арене.

По словам директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергея Марушко, на арене планируется замена естественного газона на искусственное покрытие.

«Ждем, когда сойдет снег — будем убирать, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый, искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьезного там нет, на данный момент все идет по плану, проведение матча 21 мая планируется на «Металлурге», — цитирует директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергея Марушко Metaratings.

«Крылья Советов» идут на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 32 очка в 22 матчах. Следующий матч команда Игоря Осинькина проведет 6 апреля в Ростове-на-Дону с местным «Ростовом». Начало игры в 19.00 по московскому времени.

фото: .kc-camapa.ru

Эрик Добролюбов