Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +7 градусов
Во вторник, 5 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывами сильный до 15—20 м/с, на юге и востоке локально до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +2 до +7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +6 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша, на отдельных участках дорог снежные заносы.
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