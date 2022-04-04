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Оливер Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»

14:35, 04.04.2022
Оливер Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник Оливер Абильдгор вернулся в расположение «Рубина». Об этом сообщает Telegram-канал казанского клуба. Датчанин уже приступил к тренировкам с казанской командой.

Известно, что футболист тренировался в датском городе Ольборге, после того как получил травму во время зимних сборов. В Дании он тренировался с местным одноименным клубом.

Оливер выступает за «Рубин» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.

Эрик Добролюбов
СпортФутбол Татарстан

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