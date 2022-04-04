Песков об инциденте в Буче: фактология не говорит в пользу достоверности утверждений Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в украинском городе Буче. По его словам, Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей, тема должна обсуждаться на международном уровне.

— Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений, — обратил внимание Песков. Он считает, что информация о случившемся в Буче «должна быть подвергнута серьезному сомнению».

Представитель Кремля обратил внимание, что специалистами из Министерства обороны России в распространившихся на Украине и на Западе видео выявлены «признаки видеоподлогов и различных фейков — тех или иных», пишет ТАСС.

То, как ситуация в Буче может отразиться на российско-украинских переговорах, Песков комментировать не стал.

Накануне в Министерстве обороны России опровергли причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в украинском городе Буче. В ведомстве заявили, что «все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях», являются очередной провокацией».

В ведомстве заявили, что все российские подразделения полностью покинули Бучу 30 марта. А кадры, которые распространились в украинских соцсетях и СМИ, появились спустя четыре дня после этого. Такое стечение обстоятельств в Минобороны России назвали неудивительным.

Фото: mil.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, председательствующая в Совете безопасности ООН, не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче, которое Москва запрашивала на 4 апреля. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН.



Татьяна Демина