Симон Фуркад вновь раскритиковал решение отстранять российских спортсменов и заявил о двойных стандартах

Фото: Global Look Press

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что получил жесткую критику и оскарбления, после того как высказался в поддержку российских спортсменов и раскритиковал решение спортивных федераций отстранять их от международных соревнований.

«После интервью российским СМИ, где я сказал, что, по моему мнению, отстранять российских спортсменов от международных соревнований совершенно контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью.



Я достаточно взрослый, чтобы занять собственную позицию, поэтому нет необходимости вовлекать моего брата (Мартена) в эту дискуссию. Поэтому, пожалуйста, позвольте ему отстраниться от всей этой истории.

Также француз отметил, что западная общественность не призывала отстранять или забирать спортивные мероприятия у стран, где нарушаются права человека и не уважается мир. Однако к России другое отношение.

«Довольно легко увидеть, как международные спортивные федерации отстраняют российских спортсменов, но в то же время отдают соревнования странам, которые не уважают мир и права человека.

Где вы были, когда надо было выступать против Олимпиады в Пекине, так как китайские власти угнетают уйгуров? Где вы были, когда чемпионат мира по футболу отдали Катару, который не соблюдает права человека? Где вы были во время Гран-при «Формулы-1» в Джидде, когда власти Саудовской Аравии атаковали Йемен и несколько дней назад казнили 81 человека?

Так что, возможно, пришло время сказать: хватит поддерживать диктатуры, отдавая им такие соревнования, и ждать от спортсменов решений и позиций, которые они не могут принять!» — написал чемпион мира 2009 года Симон Фуркад.

Ранее французский спортсмен заявил, что исключение спортсменов «это большая-большая ошибка» и что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. По утверждениям самого француза, во время юниорского чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити, который проходил в дни начала спецоперации, биатлонист разрезал французский флаг (у него те же цвета, что и у российского) и приклеил его на дверь российской вакс-кабины.

Эрик Добролюбов