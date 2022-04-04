В Татарстане с понедельника меняется порядок курсирования пригородного поезда Краснозаринск — Куркачи

В Татарстане с 4 апреля по техническим причинам изменится порядок курсирования пригородного поезда №6474 сообщением Краснозаринск — Куркачи. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

До станции «Восстание» поезд следует прежним расписанием. Незначительные изменения затронут все остановочные пункты по ходу следования. Прибытие на станцию «Куркачи» ожидается в 7.30 — на 3 минуты позже.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

С 2 апреля в республике по техническим причинам изменился порядок движения пригородного поезда №6924 сообщением Казань — Кизнер. По новому графику, поезд отправляется со станции «Казань» в 5.12 и прибывает на станцию «Кизнер» в 9.21.



Татьяна Леухина