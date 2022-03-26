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В апреле изменится график движения пригородного поезда Казань — Кизнер

05:32, 26.03.2022
В апреле изменится график движения пригородного поезда Казань — Кизнер
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане со 2 апреля по техническим причинам изменится порядок движения пригородного поезда №6924 сообщением Казань — Кизнер. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Согласно новому график, поезд будет отправляться со станции Казань в 5:12 и прибывать на станцию Кизнер в 9:21.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

С 17 февраля на пути следования пригородных поездов Казань — Кизнер — Казань на остановочном пункте «804-й километр» ввели дополнительную остановку.

Татьяна Леухина
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