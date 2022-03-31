Минобороны России: военно-морские силы Украины выставили в Черном и Азовском морях около 420 якорных мин

Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы минировании российскими военными Черного моря. По данным ведомства, с 25 февраля по 4 марта в Черном и Азовском морях военно-морские силы Украины выставили около 420 морских якорных мин.

Примерно у 10 снарядов оборвались тросы с якорями. Причиной стали шторм и неудовлетворительное техническое состояние. Снаряды дрейфовали в западной части Черного моря на юг. Одну мину обнаружили турецкие моряки, еще одну — румынские, передает «РИА Новости».



Накануне в Минобороны России заявили, что все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены. Взяты под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.

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Диана Жиленкова