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В Татарстане мужчина во время рыбалки утонул в озере

19:38, 01.04.2022
В Татарстане мужчина во время рыбалки утонул в озере
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина во время рыбалки утонул в озере Каракуль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По предварительной информации, рыбак 1941 года рождения по личной неосторожности поскользнулся, не удержал равновесия и упал с пирса в открытую воду.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Глубина озера в данном месте составляет 3 метра. Спасатели вытащили тело погибшего и передали полицейским.

Недавно сообщалось, что в Менделеевском районе республики мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, сорвался с обрыва на лед реки Юрашки. В результате происшествия его односельчанин скончался на месте.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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