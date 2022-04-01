В Татарстане мужчина во время рыбалки утонул в озере
В Нижнекамском районе Татарстана мужчина во время рыбалки утонул в озере Каракуль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По предварительной информации, рыбак 1941 года рождения по личной неосторожности поскользнулся, не удержал равновесия и упал с пирса в открытую воду.
Глубина озера в данном месте составляет 3 метра. Спасатели вытащили тело погибшего и передали полицейским.
Недавно сообщалось, что в Менделеевском районе республики мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, сорвался с обрыва на лед реки Юрашки. В результате происшествия его односельчанин скончался на месте.
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