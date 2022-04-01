В Татарстане мужчина во время рыбалки утонул в озере

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина во время рыбалки утонул в озере Каракуль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.



По предварительной информации, рыбак 1941 года рождения по личной неосторожности поскользнулся, не удержал равновесия и упал с пирса в открытую воду.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Глубина озера в данном месте составляет 3 метра. Спасатели вытащили тело погибшего и передали полицейским.

Недавно сообщалось, что в Менделеевском районе республики мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, сорвался с обрыва на лед реки Юрашки. В результате происшествия его односельчанин скончался на месте.

Диана Жиленкова