Директор «Динамо» Батуми заявил, что Хвича ушел из «Рубина» как свободный агент и больше не вернется

Фото: rubin-kazan

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия уехал в Грузию как свободный агент и больше не будет выступать за «Рубин». Об этом сообщил спортивный директор грузинского клуба Владимир Двалишвили. Он заявил, что контракт с футболистом подписан на 2 года.

«Его агент — мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да.

Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти.



Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется», — цитирует Владимира Двалишвили итальянское издание SerieA News.

Ранее стало известно, что Хвича не вернется в Казань после того, как на его семью якобы стали давить из-за того, что он играет в России. Полузащитник отправился на две игры сборной Грузии, откуда больше не вернулся. Позже стало известно, что он перебрался в Батуми, поскольку FIFA дала возможность игрокам из РПЛ в одностороннем порядке останавливать свои контракты.