Песков назвал НАТО альянсом, созданным для агрессии

Архитектуру Североатлантического альянса изначально создали для агрессии, несмотря на звучащие сейчас утверждения про его оборонительный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь-24».

— Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО, — приводит ТАСС его слова.

Фото: nato.int

В конце марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт НАТО с Россией. Ранее альянс объявил об усилении своего восточного крыла. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом НАТО отказывается отправлять войска на Украину.

Татьяна Леухина