Сегодня в Татарстане ожидается дождь, туман и до +13 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде дождя. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Днем температура воздуха в Казани и Набережных Челнах составит +8..+10 градусов, в Альметьевске +11..+13 градусов, в Чистополе +10..+13 градусов, в Буинске +10..+12 градусов.
В отдельных районах Татарстана ожидается туман. Ветер усилится до 15—20 м/с.
По данным Гидрометцентра, в первые дни апреля республика будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится и в начале следующей недели.
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