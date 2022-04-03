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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, туман и до +13 градусов

06:37, 03.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, туман и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, осадки преимущественно в виде дождя. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани и Набережных Челнах составит +8..+10 градусов, в Альметьевске +11..+13 градусов, в Чистополе +10..+13 градусов, в Буинске +10..+12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В отдельных районах Татарстана ожидается туман. Ветер усилится до 15—20 м/с.

По данным Гидрометцентра, в первые дни апреля республика будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится и в начале следующей недели.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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