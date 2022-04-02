Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане подтвердили 268 заражений коронавирусом

11:11, 02.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 268 заражений коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 268 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 137 786 жителей республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 80 человек. Всего выздоровели 129 784 татарстанца, в том числе 573 — за минувшие сутки. Скончались еще пятеро заболевших. Всего коронавирус стал причиной смерти 1 877 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 2 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также