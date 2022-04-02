За сутки в Татарстане подтвердили 268 заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 268 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 137 786 жителей республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 80 человек. Всего выздоровели 129 784 татарстанца, в том числе 573 — за минувшие сутки. Скончались еще пятеро заболевших. Всего коронавирус стал причиной смерти 1 877 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова