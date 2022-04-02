Скончалась актриса Александра Яковлева

На 65-м году ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева. Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев.

— Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление, — приводит его слова «РИА Новости».

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Актриса скончалась в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.

В феврале на 41-году ушла из жизни российская актриса театра и кино Евгения Брик. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которую артистка тщательно скрывала.



Диана Жиленкова