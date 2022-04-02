В Татарстане заложили камень под стелу поэту XVII века Мавле Колыю — видео
В селе Чита Пестречинского района Татарстана заложили камень под стелу поэту XVII века Мавле Колыю. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Поэт родился и жил здесь в середине XVII века. Под будущее место стелы заложена капсула с посланием потомкам. Высота стелы составит 6 метров, рядом благоустроят территорию и посадят деревья.
Мавля Колый оставил потомкам более 100 стихотворений. Уже проводятся научные исследования и издаются книги, возможно, откроются новые факты из жизни и творчества поэта.
В марте в Кукморском районе республики стартовала реставрация мечети XVIII столетия. Работы планируют завершить за 2 года. Воссоздавать объект планируют по историческим документам.
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