«Поражение не может быть шагом вперед». Слуцкий подвел итог матча с «Химками»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог поединка с подмосковными «Химками» (2:3). Он отметил разницу двух таймов и заметил, что во втором судьба сложилась не в пользу его команды.

— Если в первом тайме [было] минимум моментов и очень осторожная игра с обеих сторон, то во втором тайме фейерверк голов, событий, моментов, включая заключительный стандарт, которые, к сожалению, сложились не в нашу пользу.

Мы вели в счете и сравняли, пытались атаковать, проявлять характер, но, к сожалению, проиграли. Поэтому мне сложно сейчас оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей.

На вопрос о том, сделала ли его команда шаг вперед после крупных поражений от ЦСКА (6:1) и «Крыльев Советов» в контрольном матче (0:5), Слуцкий заявил:

— Ну «Крылья Советов» как можно рассматривать? Поражение не может быть шагом вперед.

После 23 туров «Рубин» по-прежнему занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От 13-го места, вынуждающего команду играть стыковые матчи за сохранение прописки в РПЛ, команду Слуцкого отделяет 4 очка.



Эрик Добролюбов