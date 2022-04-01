В Белгороде потушили пожар на нефтебазе
В Белгороде пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе, возникшее в результате населения авиаудара ВСУ. Об этом рассказали в МЧС России.
— Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений, — говорится в заявлении ведомства.
Как заявил мэр города Антон Иванов, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Живущие в районе нефтебазы горожане могут вернуться обратно в свои дома, передает ТАСС.
Как заявили в Минобороны России, два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство и нанесли авиаудар по нефтебазе. Как подчеркнули в ведомстве, объект снабжал топливом только гражданский транспорт и никакого отношения к российским Вооруженным силам не имел.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данный инцидент не создает комфортных условий для продолжения российско-украинских переговоров. О нанесении авиаудара доложено главе государства Владимиру Путину.
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